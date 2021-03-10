قائمة أبرز سيارات "فولكسفاجن" المعدلة.. إطلالات قوية ورائعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت "فولكسفاجن" عبر تاريخها مجموعة متميزة من السيارات، كانت مادة خصبة لعشاق تعديل السيارات، وتسمح بإضفاء تحسينات لتصميمها وقدراتها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم مجموعة مميزة من النسخ المعدلة من سيارات ماركة فولكسفاجن، وضمت القائمة نسخة معدلة من طراز فولكس V8 Caddy، منحت محركا خارقا من فئة V8 بسعة 5.4 لتر، هو نفسه المحرك الذي يعمل به طراز فورد شيلبي GT500.





ومن التصميمات الخارجية المتميزة، ضمت القائمة نسخة معدلة من طراز Race-Inspired Scirocco R، تم تعديلها للمشاركة في سباقات China Touring Car Championship، وتعمل بعد التعديل بمحرك ينتج قوة 430 حصانا.





ومن النسخ الكلاسيكية التي عدلت أيضا للمشاركة في السباقات، جاء ضمن القائمة طراز Beetle/Bug Rat Rod، وهي نسخة معدلة من موديل "الخنفساء" الشهير.





من بعده، ضمت القائمة نسخة شهدت تعديلات متميزة على مستوى التصميم الخارجي، هي نسخة Yido Performance Golf 7 من فوكلسفاجن، وقام بتعديلاها مركز صيانة السيارات الألماني Yido Performance.





ومن فئات SUV، ضمت القائمة نسخة معدلة باسم Amarok AT35 Arctic Trucks، التي حصلت على تعديلات استثنائية لاقتحام الطرق الوعرة، تشمل إطارات عملاقة بقياس 35 متر.





نسخة أخرى من طراز الخنفساء، جاءت ضمن القائمة بعد حصولها على تعديلات خارجية متميزة، وعرفت باسم Apple Computers Beetle/Bug.





ومن الموديلات الكلاسيكية التي حصلت على تعديلات من ماركة فولكسفاجن، طراز باسم Karmann Ghia American Style الذي حصل على محرك خارق توربيني هو نفسه المطروح لطراز فولكسفاجن "باسات".





من بعده، ضمت القائمة نسخة معدلة مخصصة لسباقات الرالي، من طراز Ornamental Conifer Scirocco، حصلت على إطلالة خارجية غير تقليدية، ومحرك ينتج قوة تصل حتى 400 حصان.



