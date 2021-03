فولفو XC60 موديل 2022 تنطلق بتحديثات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت فولفو الستار عن XC60 موديل 2022 بتحديثات جديدة للتصميم والتقنيات، ولنبدأ بالخارجية التي حصلت على تغييرات محدودة للشبك الأمامي والمصدات، بالإضافة إلى جنوط جديدة والمزيد من الألوان الخارجية.

كما حصلت الـ SUV على نظام ترفيهي جديد مبني على الأندرويد، مع توفيره لتطبيقات متعددة تابعة لجوجل مثل مساعد جوجل وخرائط ومتجر جوجل.

كما حدثت فولفو أنظمة السلامة ومساعدة السائق المبنية على استخدام الكاميرات والرادارات والمستشعرات فوق الصوتية لمسح محيط السيارة باستمرار والسماح بتوجيه ذاتي دقيق في ظروف معينة.

وتستمر السيارة بمحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة تبدأ من 250 حصان وتصل إلى 316 حصان لنسخة السوبرتشارجر لنفس المحرك، كما تتوفر السيارة بمولد هجين بالقابس يجمع بين محرك 2.0 لتر تيربو ومحركات كهربائية بقوة إجمالية 400 حصان وعزم دوران 671 نيوتن متر.

