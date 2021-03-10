هيونداي كونا إن 2022 تكشف خارجيتها في صور تشويقية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن خارجية كونا N موديل 2022 في صور تشويقية جديدة مع التكتم على التفاصيل حتى موعد التدشين الرسمي.

وستكون فئة N أكثر قوة ورياضية من فئة كونا N Line، مع تصميم خلية النحل للشبك الأمامي وشعار N البارز ولمسات سوداء على المصد وخط أحمر يحيط بجوانب الكروس أوفر وجنوط جديدة.

كما حصلت السيارة على نظام عادم ثنائي رياضي وجناح “مزدوج” جديد.. وقد أكدت هيونداي مسبقاً على تزويد السيارة بمحرك 2.0 لتر تيربو وناقل مزدوج 8 سرعات، وهو نفس محرك فوليستر N بقوة 279 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر.

كما وعدت هيونداي بتجربة قيادة “قوية ورشيقة” لكونا N، وسنعلم المزيد مع التدشين الوشيك للموديل الرياضي.