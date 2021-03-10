أبشر يوضح آلية التعامل مع تأخر معالجة الاعتراض على المخالفات المرورية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت منصة أبشر الإلكترونية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن آلية التعامل مع تأخر معالجة الاعتراض على المخالفات المرورية.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “تم الاعتراض على مخالفة من تاريخ 2021/02/10م وحتى الآن تحت المعالجة، وبسبب التأخر في معالجة الاعتراض تم إغلاق الاعتراض على مخالفات أخرى بعدها، كيف أعترض على المخالفات”، وأجابت المنصة موضحّة أن المستفيد في هذه الحالة عليه التواصل معها عبر الخاص وتزويدها بالبيانات اللازمة.

وتشمل هذه البيانات: (الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة)، وذلك بعد ارسال كلمة “دعم فني” أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار “معلومة بطلب موظف” عبر المجيب الآلي.