بالصور.. سيارات خارقة طرحت بأسماء مشاهير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جرت العادة في عالم صناعة السيارات أن تطرح موديلات بأسماء مستوحاة من شخصيات حقيقية كان لها الفضل في تحقيق إنجازات في هذه الصناعة.

في تقرير بالصور، جمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز الموديلات التي طرحت بأسماء شخصيات حقيقية.

وجاء في المقدمة طراز GMA T50S Niki Lauda، الذي طرح باسم المتسابق الشهير الحاصل على بطولة سباقات فورومولا 1 ثلاث مرات "نيكي لودا"، ويبلغ من العمر حاليا 72 عاما.





وطراز Pagani Huayra BC، الذي حمل اسم Benny Caiola وهو أحد الملهمين لتأسيس ماركة "باجاني" المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة.





وطراز فيراري "إينزو" الرياضي المستوحى من مؤسس ماركة فيراري، "إينزو فيراري"، وهذا الطراز توفر منه للبيع بالأسواق 399 نسخة.





ومن ماركة مرسيدس، ضمت القائمة طراز باسم SLR McLaren Stirling Moss، واسمه مستوحى من سائق السيارات الأسطوري "سترلينج موس"، الذي سبق له تحقيق العديد من الإنجازات بقيادته لطراز مرسيدس 300 SLR.





طراز آخر من فيراري جاء ضمن القائمة، هو طراز Ferrari Dino 246GT، الذي طرح باسم مستوحى من نجل مؤسس شركة فيراري، ألفريدو فيراري، الذي اشتهر بلقب "دينو"، وتوفى في عمر الـ 24، وصنع من هذا الطراز 3741 ألف نسخة للبيع.





ومن ماركة لامبورجيني، جاء ضمن القائمة، طراز Lamborghini Gallardo LP550-2 Balboni، المستوحى من "فالنتينو بالبوني"، وهو أحد رؤساء قسم اختبار المركبات بشركة صناعة السيارات الإيطالية العريضة.





وضمت القائمة، طراز McLaren Senna، الذي طرح باسم مستوحى من "أيرتون سينا"، المتسابق الذي حقق مع ماركة مكلارين إنجازات مرموقة.



