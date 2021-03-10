"زوتي" تطرح 4 موديلات جديد بمصر.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "زوتي أوتو" الصينية العملاقة، مجموعة متميزة من السيارات في مصر الأسابيع القليلة الماضية من مختلف الفئات.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع hatla2ee قائمة تضم التكلفة الرسمية والموصفات لسيارات "زوتي" في السوق المصرية.

وضمت القائمة طراز زوتي Z100، مانيوال/ELEGENT 2020 بمحرك بقوة 1000 سي سي بسعر 118,000 ألف جنيه.







وطراز زوتي Z300، مانيوال / LUXURY 2020 بمحرك بقوة 1500 سي سي بسعر167,990 ألف جنيه.





وطراز زوتي Z560، أوتوماتيك/ COMFORT 2020 بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو بسعر 264,990 ألف جنيه.





وطراز زوتي SR7،أوماتيك/ ROYAL 2020 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو بسعر 299,990 ألف جنيه.



