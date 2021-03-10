أشهر 8 سيارات بريطانية طرحت خلال الثمانينيات.. تصاميم مثيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تميزت حقبة الثمانينات بطرح مجموعة متميزة من السيارات البربطانية من مختلف الماركات الكبرى تمتعت بسرعة فائقة وشهرة واسعة،كما حققت مبيعات كبيرة.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أسرع وأشهر السيارات التي طرحت خلال تلك الفترة وفق السرعة القصوى لمحركاتها.

وضمت القائمة من ماركة أستون مارتن البريطانية، طراز Aston Martin Ford Capri Tickford Turbo الذي توفر للبيع في الفترة بين عام 1983 وحتى عام 1986 وتصل سرعته القصوى لـ 140 ميلا في الساعة.







وطراز TVR V8S الذي توفر للبيع في الفترة بين عام 1986 وحتى عام 1994 وتصل سرعته القصوى لـ 149 ميلا في الساعة.





كما ضمت القائمة، طراز Sierra RS500 Cosworth الذي توفر للبيع في الفترة بداية من عام 1986، وتصل سرعته القصوى لـ 149 ميلا في الساعة.





وطراز أستون مارتن Aston Martin Virage الذي توفر للبيع في الفترة بداية من عام 1986 وحتى عام 1993، وتصل سرعته القصوى لـ 158 ميلا في الساعة.





وطراز جاجوار Jaguar XJR-S الذي توفر للبيع في الفترة من عام 1988 وحتى عام 1993، وتصل سرعته القصوى لـ 160 ميلا في الساعة.





وطراز TVR 420SEAC الذي توفر للبيع في الفترة بداية من عام 1986 وحتى عام 1988، وتصل سرعته القصوى لـ 165 ميلا في الساعة.





وطراز Lotus Esprit Turbo SE الذي توفر للبيع في الفترة بداية من عام 1988 وحتى عام 1994، وتصل سرعته القصوى لـ 168 ميلا في الساعة.





وطراز Aston Martin Vantage Zagato الذي توفر للبيع في الفترة بداية من عام 1986 وحتى عام 1990، وتصل سرعته القصوى لـ 186 ميلا في الساعة.



