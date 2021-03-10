سيناتور أمريكي يدعو لإعادة النظر بالانسحاب من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لإعادة النظر بموعد سحب القوات من أفغانستان المقرر في الأول من مايو/ آيار المقبل.

وأرجع السيناتور بوب مينينديز دعوته لأن حركة طالبان لا تفي بالتزاماتها وفق اتفاق السلام في 2020.



وقال خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، "أشعر بقلق بالغ بشأن جدوى عملية السلام في أفغانستان، اعتقد أن طالبان "لا تلتزم بشكل واضح" بكافة التعهدات التي قطعتها.

وتريد الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إحياء محادثات السلام المتعثرة قبل الأول من مايو/ آيار عندما يحين موعد رحيل آخر 2500 جندي أمريكي من أفغانستان، وفق اتفاق تم التوصل إليه في 29 فبراير/ شباط 2020 بين طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي اقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رسالة إلى القادة الأفغان عقد اجتماع على مستوى رفيع "خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأصبح مينينديز رئيسا للجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ بعد هيمنة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ في يناير/ كانون الثاني.

وتابع، إذا أظهرت تقارير المخابرات عدم وفاء طالبان بالتزاماتها فيجب إعادة النظر في الموعد النهائي للانسحاب، وإذا تم التأكد من عدم وفاء طالبان بالتزاماتها، وهو ما اعتقده بشكل شخصي، فربما سيكون علينا إعادة النظر في الموعد النهائي المقرر للانسحاب".

وتشهد أفغانستان منذ سنوات عديدة صراعا عنيفا بين حركة طالبان والقوات الحكومية، وكانت الولايات المتحدة وقعت مؤخرا اتفاقية مع طالبان تنص على تبادل الأسرى وتمهد الطريق أمام محادثات السلام، مقابل السحب التدريجي للقوات الدولية التي تدعم الحكومة عسكريا.

وكان عدد الجنود المشاركين في مهمة " الدعم الحازم" للتدريب، في أفغانستان وصل مؤخرا إلى نحو 12 ألف جندي، منهم 5200 جندي أمريكي، بالإضافة إلى أكثر من 3000 جندي أمريكي آخر يشاركون بشكل مباشر في دعم مكافحة الإرهاب في هذا البلد.

ووعدت واشنطن حركة طالبان في حال إجراء عملية السلام، بانسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من أفغانستان بحلول نهاية أبريل/نيسان 2021.