لاندروفر ديفندر ستحصل على فئة رائدة منافسة لمرسيدس AMG G63

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أسابيع، أعلنت لاندروفر Yن ديفندر ستكون “عائلة” بموديلات عديدة قد تشمل البيك أب يوماً ما.. وقد انضمت مؤخرًا لهذه العائلة نسخة V8 عالية الأداء، والآن لمح رئيس قسم العمليات الخاصة لجاكوار لاندروفر، مايكل فان ديرساندي، أن ديفندر قد تحصل على فئة V8 أخرى رائدة للتضاريس الوعرة.

وأردف ديرساندي أن قرار شراء لاندروفر لشركة “باولر” المتخصصة في تعديلات ديفندر العام الماضي “كان متعمداً جداً”، للاستفادة من خبرات “باولر” وتطوير إصدارات رسمية أكثر جراءة ووعورة لديفندر.

وسيركز الإصدار الجديد لديفندر على إمكانات القيادة على الدروب الوعرة بشكل خاص لأن فئة V8 – سوبرتشارجر الجديدة تتمتع بالفعل بمستويات أداء ممتازة، بقوة 518 حصان وعزم دوران 625 نيوتن متر.

كما أكدت لاندروفر مؤخراً على خطط طرح فئة 130 الجديدة بثلاثة صفوف مقاعد لديفندر خلال عام ونصف من الآن، مع ازدياد طول السيارة إلى 5.1 متر لتوفير مساحة داخلية وتخزينية أكثر رحابة.