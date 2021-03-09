“حصري” وصول تويوتا كامري 2021 فيس ليفت إلى السعودية + أهم المعلومات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وأخيراً وصلت أول دفعة من تويوتا كامري 2021 فيس ليفت إلى السعودية في صور حصرية حصلنا عليها في الخليج ٣٦٥ نت.

وكما نرى فإن تغييرات الشكل طفيفة للغاية، حيث اقتصرت تحديثات الموديل على ما يلي:

شبك أسود لامع

صدام معدل

مصابيح أمامية LED

جنوط 19 بوصة جديدة

زخارف جلد داخلية

شاشة لمسية عائمة 7 أو 9 بوصة

عدادات رقمية 7 أو 10 بوصة

يسمر محرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 204 حصان وعزم 243 نيوتن متر باسهلاك وقود 17.9 كيلومتر لكل لتر، وكذلك الهايبرد 2.5 لتر لتر 4 سلندر بقوة 212 حصان وعزم 221 نيوتن متر، بينما محرك 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 297 حصان وعزم 356 نيوتن متر يُقال أن تصنيعه سيتوقف لذا لا نعلم إذا سيستمر بموديل 2021 أم لا.

وحازت كامري أيضاً على نظام سلامة محدّث بكاميرا أعلى بالجودة ورادار ذو استجابة محسّنة بحالات الإضاءة المنخفضة، مع دعم السائق لتفادي الحوادث والمساعدة بتوجيه المقود، بالإضافة إلى مثبت سرعة محسّن مع المساعدة بتغيير المسار.

نتوقع أن يشهد السعر ارتفاعاً طفيفاً، ليرتفع من 96,370 ريال إلى 98 ألف ريال بالضريبة، على أن يبدأ البيع في السوق السعودي خلال شهر مارس الحالي.