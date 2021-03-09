كيا تصدر صوراً تشويقية لسيارة EV6 أول سياراتها الكهربائية الفائقة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - أول سيارة كهربائية تستخدم منصة كيا المخصصة للسيارات الكهربائية (E-GMP) وأول سيارة تستخدم أسلوب التسمية الجديد في كيا

مظهر عام فريد ومميز بخطوطه الحادة والتفاصيل التكنولوجية المتطورة

كيا تكشف عن استراتيجية أسماء جديدة لمجموعتها المقبلة من السيارات الكهربائية الفائقة بالبطارية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفتْ شركة كيا عن أول الصور الرسمية لسيارة EV6، وهي أول سياراتها الكهربائية بالبطارية بالكامل، ومبنية على منصة الشركة الجديدة للسيارات الكهربائية (المنصة الكهربائية العالمية النموذجية أو E-GMP).

كما ستكون EV6 أول سيارات كيا الحديثة بالبطارية التي يتم تطويرها بالاعتماد على فلسفة التصميم الجديدة، لتجسّد انتقال التركيز في كيا نحو التحوّل الكهربائي.

ويقول كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي في كيا: “سيارة EV6 تشكل تجسيداً مثالياً لكل من غايات علامتنا التجارية، وشعارنا “الحركة التي تلهم” وفلسفتنا الجديدة في التصميم. تم تصميم هذه السيارة لتكون مصدراً للإلهام في كل رحلة تقطعها، وتوفرَ تجربة سهلة وطبيعية تحسّن حياة عملائنا اليومية، وتجعل امتلاك هذه السيارة تجربة بسيطة وسهلة ومتكاملة. هدفنا هو تصميم تجربة فيزيائية تعبر عن علامتنا التجارية، وأن ننشئ سيارات كهربائية جريئة وأصلية ومبتكرة”.

استراتيجية أسماء جديدة في كيا للسيارات الكهربائية بالبطارية المقبلة

ضمن النقلة التي تشهدها علامة كيا التجارية، ستتم تسمية السيارات الكهربائية الفائقة بالبطارية الجديدة وفق استراتيجية جديدة، وسيحقق التوجه الجديد البساطة والتوافق بين أسماء سيارات كيا الكهربائية في مختلف الأسواق العالمية.

وستبدأ أسماء كل سيارات كيا الكهربائية الفائقة بالبطارية بالاختصار “EV” (اختصاراً لـ Electric Vehicle أو “مركبة كهربائية”)، ما يسهّل على العملاء تحديد سيارات كيا الكهربائية بالكامل، ويتبع الاختصار رقم يعبّر عن مكانة السيارة ضمن مجموعة السيارات الكهربائية.

تم تصميم وهندسة سيارة EV6 بما يعبّر عن عبارة كيا الترويجية الجديدة “الحركة التي تلهم”، وسيتم الكشف عنها عالمياً في الربع الأول من 2021.