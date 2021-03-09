رئيس العراق: سنوقع اتفاقا مع إسرائيل حال التنسيق مع فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، إمكانية توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، موضحا أن ذلك سيتم "في حال التنسيق مع الفلسطينيين".

وقال الرئيس العراقي في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز" عربية، إن "العراق بحاجة إلى عقد سياسي اجتماعي جديد".

وأشار إلى أن "الدستور العراقي كتب في ظروف استثنائية توافق عليها الأكراد والشيعة لكن السنة شعروا بالتهميش".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال إن بلاده فتحت سفارة افتراضية في العراق، مبديا رغبة بلاده في الدخول في معاهدة سلام مع العراق، مؤكدا أن "هذا البلد العربي يستحق أن ينعم بالاستقرار".

ونقل موقع قناة (i24) الإسرائيلي، وهي قناة أخبار تلفزيونية إسرائيلية، ناطقة بالعربية، عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، تصريحات سابقة، قال فيها إن "اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات هدفها فقط السلام".

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن معاهدة السلام مع الإمارات "نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط".

وعبر عن أمله بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، مشيراً إلى "فتح بلاده سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي".



ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن العراق "يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية".