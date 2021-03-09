وصول أول طائرة من بنغازي إلى مصراتة بعد خصام 7 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت الثلاثاء، طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار مصراتة غرب ليبيا، قادمة من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية في بيان حصلت " الخليج 365" على نسخة منه، أن الرحلة تعد الأولى من بنغازي إلى مصراتة منذ 7 أعوام، إيذانًا باستئناف الرحلات الجوية المحلية بينهما حيث كانت آخر رحلة بين المطارين يوم 20/04/2014.







وأوضح البيان، أنه “كان في استقبال الرحلة أهالي مصراتة بكثير من الفرح والبهجة”.

وفي وقت سابق، أعلن مطار مصراتة الدولي، مطلع فبراير/شباط الماضي، استئناف رحلاته الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد خمس سنوات من التوقف.





وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فتحت عدة شركات طيران ليبية منظومة الحجز للرحلات بين العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي أمام المواطنين.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة سمحت في سبتمبر/أيلول الماضي، باستئناف الرحلات الجوية الدولية والداخلية بعد تعليق دام نحو 6 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن شركات الناقلة قد بدأت فعلياً بتسيير رحلاتها.

وتعاقدت الحكومة الليبية المؤقتة مع شركة متخصصة في التعقيم والمراقبة الطبية، لتعزيز التدابير الوقائية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين على حد سواء، حيث سيتم تطهير الطائرات بعد كل رحلة، كما سيتم تعقيم جميع الأدوات والأسطح وحقائب المسافرين.