بالصور.. سيارات 2021 الخارقة.. 1984 حصانا على 4 عجلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر عشاق السيارات خلال 2021 طرح مجموعة متميزة من الموديلات الكهربائية التي كان قد أعلن عنها كموديلات كونسبت اختبارية

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الكهربائية الكونسبت التي تطرح رسميا للأسواق خلال عام 2021، وتشمل طراز Aspark Owl الكهربائي الياباني، الذي تصنع منه 50 نسخة فقط للبيع، ويعمل بأربعة محركات كهربائية خارقة تنتج بشكل إجمالي حتى قوة 1984 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.69 ثانية.





من بعده، ضمت القائمة طراز Genesis Essentia، الذي يطرح رسميا للأسواق خلال عام 2021 الجاري، وهو أول طراز كهربائي بالكامل تطرحه ماركة جينيسيس الفخمة التابعة لماركة هيونداي.





ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة، طراز INext الكهربائي، الذي ستطرح نسخته الرسمية المخصصة للبيع خلال عام 2021 الجاري، بعد أن سبق وأعلن عنه كطراز كونسيبت، وسيتوفر بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 400 ميل.





من بعده، ضمت القائمة، ثاني طراز كهربائي بالكامل من ماركة فولفو، وهو طراز C40 Recharge، ويتور بمحرك كهربائي قوي ينتج حتى قوة 402 حصان.





ومن ماركة "سيات" ضمت القائمة، طراز Minimo، وهو من السيارات الكهربائية التي حظيت باستحسان الخبراء بعد الإعلان عنها كطراز كونسبت، ويطرح خلال عام 2021 الجاري وستكون لندن هي أولى المدن التي تشهد طرحه.





من بعده، ضمت القائمة طراز أودي Audi E-Tron GT الكهربائي المتميز، الذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 532 حصانا، ويتوقع طرحه في فترة ربيع 2021.





اختتم الموقع القائمة، طراز لوتس Evija الكهربائي الذي يتوفر للبيع بعدد محدود من النسخ بإجمالي 130 سيارة ستطرح منه للبيع بتكلفة 2.1 مليون دولار ومحرك ينتج قوة 1970 حصانا.



