سيارات "كروس أوفر" تجاوزت عصرها.. "نيسان قشقاي" في الصدارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضم عالم صناعة السيارات مجموعة من الموديلات الكلاسيكية، التي طرحت ضمن فئة "كروس أوفر"، كانت سابقة لزمانها.

وهذه السيارات تفوقت على مواصفات عصرها بما تمتعت به من قدرات استثنائية لم تتوفر بغيرها في وقت طرحها.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم السيارات التابعة لفئة "كروس أوفر" التي توفرت بها هذه المواصفات، وضمن القائمة، جاء طراز "نيسان" Qashqai، الذي طرح عام 2006، وكان هذا أول طراز يطرح كنسخة هاتش باك أكبر في الحجم، فكان يرجع له الفضل في انتشار فئات "كروس أوفر" لما حققه من معدلات مبيعات مرتفعة.





من بعده، ضمت القائمة، طراز Matra-Simca Rancho الذي طرح كموديل "كروس أوفر" للمرة الأولى عام 1977، وكان من أوائل السيارات ضمن هذه الفئة التي قدمت للأسواق بنظام دفع أمامي فعال.





وضمت القائمة، موديل كلاسيكي آخر باسم AMC Eagle، الذي طبق مفهوم الرفاهية الداخلية للمرة الأولى في السيارات التي تطرح ضمن فئة كروس أوفر، وكان هذا الطراز من الموديلات التي طرحت عام 1971.





ومن ماركة تويوتا، ضمت القائمة، واحدا من الأجيال الأولى التي طرحت من طراز Toyota RAV4، ويرجع لهذا الطراز الفضل في تغيير مفهوم السيارات ذات الدفع الرباعي، فكان من أوائل السيارات ضمن فئة "كروس أوفر" التي تطرح بهذا النظام عام 1994.





من بعده، ضمت القائمة طراز هوندا CR-V، وعدت الأجيال الأولى منه، من السيارات الكروس أوفر الأولى القادرة على القيام برحلات للتخييم بتمتعها بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة والغير ممهدة.





في ختام القائمة، ذكر الموقع طراز فيات 127 Rustica الكلاسيكي، الذي كان ظهوره الأول عام 1973، وكان من السيارات الكروس أوفر النادرة التي توفرت بنظام دفع رباعي في هذه الحقبة.



