3 صور تشويقية من كيا لأول سيارة كهربائية بالكامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت شركة كيا إعلانا تشويقيا لسيارة "EV6"، وهي أول سيارة إلكترونية بالكامل لها مبنية على منصة السيارات الكهربائية الخاصة بمجموعة هيونداي موتور.

وقالت كيا في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها تخطط لإطلاق 7 موديلات تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول عام 2027.



وأضافت "سيارة EV6 أول طراز من تشكيلة السيارات الكهربائية بالكامل المخطط لها، ومن المقرر الكشف عنها عالميا في وقت لاحق من هذا الشهر".





وذكرت أن EV6 تعتمد على المنصة المعيارية الكهربائية العالمية الخاصة بمجموعة هيونداي موتور (E-GMP) وتم تطويرها وفقا لفلسفة التصميم الجديدة لـ كيا التي تجسد تركيزها المتحول نحو الكهربة.

وقال كريم حبيب، رئيس مركز كيا العالمي للتصميم "هدفنا هو تصميم التجربة المادية لعلامتنا التجارية وإنشاء سيارات كهربائية جريئة وأصلية ومبتكرة."

وفي الشهر الماضي، كشفت شركة هيونداي موتور، عن سيارة "أيونيك 5" وهي أول طراز لها مدمج مع منصة E-GMP، حيث تسعى مجموعة هيونداي موتور جاهدة للتحول إلى مزود حلول التنقل في المستقبل.



