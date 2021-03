بيجو 308 2022 الجديدة كلياً تظهر بوضوح قبل التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بيجو 308 2022 الجديدة كلياً بدون تمويهات خارجية باستثناء الغطاء على خلفيتها، مع اقتراب تدشين الجيل الثالث الجديد خلال مارس الجاري.

بيجو 308 2022 هي أول سيارة تحصل على شعار رأس الأسد الجديد للعلامة، كما تجسد لغة التصميم الأكثر فخامة لبيجو مع استهداف الشركة لشرائح سوقية جديدة من العملاء.

ونرى الشبك الأمامي الجديد بالكروم والمصابيح الأمامية الضيقة وغطاء المحرك العضلي والمصدات الرياضية ضمن لمسات جمالية أخرى.

وستنطلق بيجو 308 2022 بمحركات بنزين وديزل مختلفة، مع محركات هايبرد مخففة وبالقابس بقوة تبلغ 300 حصان للفئة الأعلى في المجال.

