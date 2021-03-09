مفاجأة إيلون ماسك الجديدة.. ربط شبكة إنترنت بالسيارات المتحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت شركة سبيس إكس خطوات لربط السيارات والشاحنات وقوارب الشحن والطائرات بشبكة إنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink.

وقدمت شركة تقنيات استكشاف الفضاء والتي تعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائي وأسسها إيلون ماسك عام 2002 طلبا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وطلبت الشركة من لجنة الاتصالات الفيدرالية الحصول على ترخيص شامل يسمح بتشغيل محطات Starlink في ما يسمى بالمحطات الأرضية المتحركة، وهو مصطلح شامل للسيارات والشاحنات والسفن البحرية والطائرات.



ويمثل الطلب أكبر خطوة لشركة سبيس إكس حتى الآن لربط شبكة إنترنت Starlink بقطاع السيارات.

وقالت" لم يعد المستخدمون على استعداد للتخلي عن الاتصال أثناء التنقل، سواء كانوا يقودون شاحنة عبر البلاد، أو ينتقلون في سفينة شحن من أوروبا إلى ميناء أمريكي، أو أثناء رحلة طيران محلية أو دولية"

ووفق تقرير aitnews ،قد تضطر سيارات الركاب الأصغر إلى الانتظار، وغرد (إيلون ماسك) قائلا، لن يتم توصيل سيارات تسلا بشبكة إنترنت Starlink لأن محطتنا كبيرة جدًا، وهذا مخصص للطائرات والسفن والشاحنات الكبيرة والمركبات الترفيهية.

وطلبت الشركة العام الماضي الحصول على تصريح تجريبي لتشغيل محطات Starlink عبر طائرات Gulfstream.

وقالت الشركة: إن تقديم شبكة إنترنت ستارلينك لهؤلاء العملاء يسمح للمشغلين والركاب بالوصول إلى الخدمات التي تتيح زيادة الإنتاجية.

وخسر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، 27 مليار دولار خلال أسبوع، لكنه ما زال يحتل المركز الثاني بين أغنياء العالم بنحو 156.9 مليار دولار.

وبدأت خسائر إيلون ماسك منذ الإثنين الماضي، مع تراجع أسهم شركة صناعة السيارات في عمليات بيع أسهم التكنولوجيا.

وخلال عام 2020 فقط ارتفعت أسهم شركة تسلا بنسبة 743%، مما عزز قيمة حصته وفتح خيارات بمليارات الدولارات من خلال حزمة تعويضات "moonshot" التاريخية الخاصة به.