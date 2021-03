أودي Q9 الجديدة كلياً تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت أودي SUV جديدة غامضة أثناء اختبارها بالسويد، ويشير حجمها الكبير إلى كونها في الغالب موديل Q9 الذي أشارت إليه الشائعات لأعوام طويلة.

وتكشف الصور عن شبك أمامي واسع محاط بمصابيح أمامية نحيفة، وبينما أشارت التقارير إلى أن Q9 ستأتي بتصميم أقرب للكوبيه، تشير الصور التجسسية إلى تصميم SUV تقليدي للتركيز على مساحة الداخلية والمقصورة.

وقد أشارت التقارير الصحفية إلى تطوير أودي لهذه السيارة منذ 2013 عندما سجلت العلامة اسم Q9 للاستخدام التجاري.. ولا نعلم يقيناً محركات الـ SUV الجديدة، ولكن من المحتمل استخدام محرك V8 توين تيربو 4.0 لتر بقوة 600 حصان مع فئات أخرى هجينة بالقابس.

من المتوقع انطلاق السيارة بثلاثة صفوف مقاعد وحجم أكبر من بنتلي بنتايجا، ولكن من المحتمل تقديم نسخة أخرى بصفين مقاعد للتركيز على الفخامة، وقد تنطلق السيارة رسمياً في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin