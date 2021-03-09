سباق من نوع خاص.. 6 شاحنات"بيك أب" تهدد عرش طراز موستانج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم ما تتمتع به "فورد موستانج" من قدرات، إلا أن تطور تصنيع الشاحنات في السنوات الأخيرة، منح لبعضها الأفضلية على حساب طراز موستانج.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز الشاحنات القادرة على التغلب على طراز موستانج الرياضي في سباق تسارع على خط مستقيم، وهي السباقات التي تعرف باسم سباقات السحب، بعد إجراء تعديلات على قدرات محركاتها.

وضمت القائمة، نسخة عام 2020 من شاحنة جييب Jeep Gladiator Maximus By Hennessey، التي تتوفر بمحرك v8 بسعة 6.2 لتر ذو قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.9 ثانية وعزم دوران 993 لفة/قدم.







ومن فورد، ضمت القائمة، نسخة عام 2020 من شاحنة Ford F-150 Nitemare By Roush، التي تتوفر بمحرك ينتج قوة 650 حصان بعد تعديلها، وتتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.9 ثانية.





وضمت القائمة أيضا نسخة 2021 من شاحنة رام Ram 1500 TRX، العامل بمحرك v8 ينتج قوة 702 حصان، بعزم دوران 650 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.7 ثانية.





وشاحنة أخرى من فورد جاءت ضمن القائمة، هي شاحنة Ford F-150 Venom 800 By Hennessey، التي تعمل بمحرك v8 ينتج بعد تعديلها قوة تصل لـ 805 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.6 ثانية.





من بعدها، ضمت القائمة، شاحنة Shelby Ford F-150 Super Snake، نسخة عام 2020 من فورد، وتعمل بمحرك v8 بسعة 5.0 لتر، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.4 ثانية.





ومن ماركة رام، جاءت أيضا ضمن القائمة، شاحنة Ram 1500 TRX Mammoth 1000، نسخة عام 2021، التي تتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.2 ثانية.



