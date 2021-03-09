كيا تشوق لـ EV6 كروس أوفر الجديدة كلياً وتكشف موعد التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن أول صور تشويقية لـ EV6 موديل 2022، أول سيارة كهربائية للعلامة الكورية بمنصة E-GMP الجديدة لمجموعة هيونداي.

وقد عُرفت السيارة في وسائل الإعلام باسم CV مسبقاً، وسيتم تدشينها في منتصف مارس بلغة تصميم جريئة تعكس التوجه الكهربائي العصري لكيا.

وستحظى الكروس أوفر الجديدة بتصميم رياضي وخط سقف مائل ومصابيح أمامية LED رشيقة وتصميم خلفي فريد.

ومن المتوقع انطلاق EV6 ببطارية 58 أو 72.6 كيلوواط\س وأنظمة دفع خلفي وكلي ومحركين كهربائيين بقوة تصل إلى 302 حصان وعزم دوران 605 نيوتن متر للفئة الأعلى في المجال، مع مدى يصل إلى 480 كيلومتر لكل شحنة، وسنعلم المزيد من التفاصيل قريباً.