أسعار سيارات "هانتنج" و"جاك" و"سينوفا" بالسوق المصرية لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن ماركات السيارات الصينية المتميزة التي تتوفر بالسوق المصري حاليا، كل من ماركة "جاك" وماركة "سينوفا"، وماركة "هانتنج".

وجمع موقع hatla2ee، قائمة تضم الأسعار الرسمية وأبرز مواصفات الموديلات المتوفرة من الماركات الصينية الثلاث بالسوق المصرية لعام 2021 الحالي.

"جاك"



بدأ الموقع بالموديلات المطروحة من ماركة جاك الصينية بالسوق المصرية، وتشمل، موديل جاك S2 الذي تتوفر منه للبيع فئتان، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك/ فارهة 2019 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي وتكلفتها 210,000 جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك/ SMART 2019 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي وتكلفتها 220,000 جنيه.





وثاني موديل من ماركة جاك يتوفر بالسوق المصرية، هو طراز S3، الذي تتوفر من 4 فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك/ فارهه 2019 العاملة بمحرك بقوة 1600 سي سي وتكلفتها 225,000 جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك / TOP LINE 2021 العاملة بمحرك بقوة 1600 سي سي وتكلفتها 259,900 جنيه.





وطراز S4، الذي تتوفر منه فئة وحيدة، هي فئة أوتوماتيك / TURBO 2021 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 278,000 جنيه.





وطراز جاك S7، الذي تتوفر منه فئة وحيدة بالسوق المصرية، هي فئة أوتوماتيك / هاى لاين / 7 SEATS 2019 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي ، وتكلفتها 395,000 جنيه.





"سينوفا"

بعد ذلك كشف الموقع عن موديلات ماركة سينوفا الصينية المتوفرة للسوق المصرية في 2021، ويتوفر من هذه الماركة طراز وحيد هو طراز X35، يطرح منه فئتان، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / BASIC 2019 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي وتكلفتها 200,000 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك / FASHION 2019 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي وتكلفتها 210,000 ألف جنيه.





"هانتنج"

اختتم الموقع القائمة، بماركة "هانتنج" الصينية، التي يتوفر منها للبيع بالسوق المصرية طراز وحيد، هو طراز X7S، يطرح منه فئتان، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / ROYAL 2021 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو وتكلفتها 322,000 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك / FLAGSHIP 2021 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو وتكلفتها 350,000 ألف جنيه.



