السيارات صاحبة أفضل تصميم داخلي من موديلات 2021.. قائمة الرفاهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات التي ستتمتع بتصميم داخلي فريد يجمع بين الأناقة والرفاهية، بجانب الأداء القوي والقدرات التقنية.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم السيارات صاحبة أجمل تصميم داخلي من الموديلات التي ستطرح لعام 2021 الجاري من مختلف الماركات.

وضمت القائمة، طراز شيفروليه كمارو الرياضي ZL1 بنسخته الأحدث لعام 2021، التي تطرح بتصميم داخلي رائع، وتعمل بمحرك V8 ينتج قوة 650 حصانا.







وطراز أودي E-TRON GT، الذي ينضم لقائمة السيارات صاحبة أجمل تصميم داخلي، وتتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 523 حصانا، ذي معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.





من بعده ضمت القائمة، طراز بي إم دبليو M5 CS، الذي تطرح نسخته الجديدة للعام الجاري بتصميم داخلي فخم، وتعمل بمحرك ينتج قوة 600 حصان، تصل سرعته القصوى لـ 189 ميلا في الساعة.





ومن ماركة بورش الألمانية، ضمت القائمة طراز 911 GT3، الذي يطرح بتصميم داخلي متميز لعام 2021، ويعمل بمحرك Speedster 911 فائق الأداء.





من بعدها، ضمت القائمة من سيارات تسلا، موديل Model S Plaid، والتي تطرح ضمن السيارات الكهربائية بتصميم داخلي فخم، ومحرك كهربائي ذي معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال ثانيتين فقط.





ومن ماركة مكلارين البريطانية، ضمت القائمة، طراز مكلارين Artura، الذي يطرح بتصميم داخلي ذو درجة عالية من الفخامة، ويعمل بمحرك ينتج قوة 671 حصان، تصل سرعته القصوى لـ 205 ميل في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة طراز "مازيراتي" MC20، الذي يطرح بتصميم داخلي فاخر من ضمن أبرز التصميمات الداخلية لسيارات 2021، ويعمل بمحرك ينتج قوة 621 حصان.





في ختام القائمة، جاء طراز Gordon Murray T50، الذي يتوفر بأحد أجمل التصميمات الداخلية لسيارات 2021، ويعمل بمحرك ينتج قوة 633 حصان.



