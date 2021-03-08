موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مفاجأة "ماسك" وإطلالة هيونداي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات، عن إنتاج كل طرازاتها الكهربائية في المملكة المتحدة اعتبارا من العام 2025.

زف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشرى لعشاق تسلا بعد 14 شهرا من انطلاق الإصدار الأول من "سايبرتراك".

أعلنت شركة "أو إكس موتورسايكلز" (Ox Motorcycles) عن إطلاق دراجتها الكهربائية Ox One الجديدة في الصيف المقبل بسعر يبدأ من 5200 يورو.

حصلت سيارة “هيونداي i30 N الحديثة على ترقية جديدة لتنضم إلى عائلة السيارات الرياضية.

ظهرت مزايا ناقل الحركة مزدوج القابض عندما تم استعماله في سباق السيارات قبل 4 أعوام، فهل تعرف فوائده وعيوبه؟

لا يعرف الكثير من عشاق قيادة السيارات أهمية وضع الجلوس الصحيح داخل السيارة، في التقرير التالي نستعرض السبب الرئيسي لها.