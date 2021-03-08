استعدوا لانطلاق سباق إكستريم إي 2021 في السعودية

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يشهد شهر أبريل القادم انطلاق سلسلة سباقات اكستريم إي على الدروب الوعرة، وهو سباق جديد اعتمده الاتحاد الدولي للسيارات FIA، حيث ستنطلق أولى مراحله بالمملكة العربية السعودية.
من جانبها أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات عن شراكة جديدة مع فريق أندريتي يونايتد في مواجهة إكستريم إي، وهي سلسلة سباقات جديدة رائعة على الدروب الوعرة، ابتداءً من العلا، شمال غرب المملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2021م.
ستُشارك جميع الفرق في سباقات اكستريم إي بنفس السيارة، وهي سبارك أوديسي 21، ويأتي وزن السيارة عند 1650 كلغ وتبلغ قدرة محركها الكهربائي 550 حصانًا، لتتمكن من الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في غضون 4.5 ثوان.
وبالنسبة لمراحل السباق فهي كالتالي:
- المرحلة الأولى Desert X-Prix ستقام من 2-4 أبريل.
- المرحلة الثانية Ocean X-Prix ستقام من 29-30 مايو.
- المرحلة الثالثة Arctic X-Prix ستقام من 28-29 أغسطس 2021.
- المرحلة الرابعة Amazon X-Prix ستقام من 23-24 أكتوبر 2021.
- المرحلة الخامسة Glacier X-Prix ستقام من 11-12 ديسمبر 2021.