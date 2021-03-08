استعدوا لانطلاق سباق إكستريم إي 2021 في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يشهد شهر أبريل القادم انطلاق سلسلة سباقات اكستريم إي على الدروب الوعرة، وهو سباق جديد اعتمده الاتحاد الدولي للسيارات FIA، حيث ستنطلق أولى مراحله بالمملكة العربية السعودية.

من جانبها أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات عن شراكة جديدة مع فريق أندريتي يونايتد في مواجهة إكستريم إي، وهي سلسلة سباقات جديدة رائعة على الدروب الوعرة، ابتداءً من العلا، شمال غرب المملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2021م.

ستُشارك جميع الفرق في سباقات اكستريم إي بنفس السيارة، وهي سبارك أوديسي 21، ويأتي وزن السيارة عند 1650 كلغ وتبلغ قدرة محركها الكهربائي 550 حصانًا، لتتمكن من الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في غضون 4.5 ثوان.

وبالنسبة لمراحل السباق فهي كالتالي: