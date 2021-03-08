جمس تشوق لهمر SUV وتكشف موعد التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شوقت جمس لسيارة همر SUV الكهربائية الجديدة كلياً مع التأكيد على موعد تدشينها في 3 أبريل.

نعلم أن التصميم الخارجي لن يختلف كثيراً عن همر بيك أب الكهربائية باستثناء إغلاق الصندوق الخلفي بالطبع وإضافة إطار احتياطي خلفي.

وبينما الصورة التشويقية الحالية مظللة، رأينا صورة واضحة مسبقاً للـ SUV الجديدة، والتي كشفت عن سقف أطول وتحديثات جمالية محدودة للمقدمة مقارنة بالبيك أب.

من المتوقع تزويد الـ SUV بنفس محركات وبطاريات البيك أب لاعتمادها على نفس الشاسيه الكهربائي الجديد لجنرال موتورز، وسنعلم المزيد خلال أسابيع.