فورد F-250 و F-350 سوبر ديوتي 2022 تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن موديلات F-250 و F-350 سوبر ديوتي 2022 بفئات جديدة وتقنيات داخلية محدثة، مع توفير حزمة تعديلات جمالية خاصة للراغبين في كروم أقل على خارجية البيك أب.

كما أضافت فورد حزمة “المظهر الأسود” الجمالية لفئات XLT، والتي تشمل جنوط سوداء 20 إنش ولمسات سوداء في مختلف أنحاء الخارجية مع طرحها في الخريف القادم.

أهم تحديث تقني لموديلات سوبر ديوتي الجديدة هو إضافة شاشة معلومات ترفيهية 12 إنش جديدة بضعف القوة الحوسبية للنظام الترفيهي السابق مع تسهيل التعامل والتحكم في خدمات النظام التي تشمل تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكية مع إمكانية تنفيذ عدة مهام في ذات الوقت عبر تقسيم الشاشة للملاحة والموسيقى ووظائف البيك أب وغيرها، كما تتوفر خدمة التحكم الصوتي كذلك.

وتعتمد شاحنات سوبر ديوتي 222 على محرك 7.3 لتر V8 بقوة 430 حصان وعزم دوران 644 نيوتن متر، مع محرك آخر 6.7 لتر ديزل V8 بقوة 475 حصان وعزم دوران 1423 نيوتن متر، مع القدرة على سحب 11،000 كيلوجرام وحمل 3500 كيلوجرام بحد أقصى.

