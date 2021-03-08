"أستون مارتن" تصنع سياراتها الكهربائية في بريطانيا بداية 2025

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات، عن إنتاج كل طرازاتها الكهربائية في المملكة المتحدة اعتبارا من العام 2025.

وقال لورانس سترول، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفاخرة، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، "سيتم إنتاج السيارات الرباعية الدفع في ويلز والسيارات الرياضية في غايدون".

وستطرح "أستون مارتن" نسخة هجينة من سيارتها "دي بس إكس" الرباعية الدفع هذا العام، ثم طرازات أخرى اعتبارا من العام 2023 قبل أن تنتج سيارات كهربائية 100% بدءا من العام 2025.

وفي المجموع، يعمل 2500 شخص في غايدون وسط إنجلترا وسانت أثان في ويلز.

وأعلنت الشركة العام الماضي عن تسريح 500 موظف كجزء من إعادة الهيكلة في خضم الأزمة التاريخية التي ضربت قطاع صناعة السيارات، وهو واحد من أكثر القطاعات تضررا بالوباء.

وفي أوائل العام 2020، أنقذ الملياردير الكندي لورانس سترول شركة "أستون مارتن" المعروفة بكونها العلامة التجارية المفضلة للعميل السري جيمس بوند، من الإفلاس.

خطة مستقبلية

وفي 2020، أعلنت الشركة أنه ضمن خطتها لتحويل سياراتها في المستقبل للطاقة الكهربائية، فهي تدرس تحويل موديلات بارزة تابعة لها للعمل بمحركات كهربائية خلال النسخ المستقبلية من هذه الموديلات.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ذلك يأتي على خلفية قرار أستون مارتن بعدم طرحها لموديلات مستقبلية تابعة لها تعمل بمحرك AMG V8، الذي كانت تستعيره من شركة مرسيدس الألمانية.

وتدرس الشركة البريطانية استبدال هذا المحرك في السيارات التي تعمل به، بمحرك كهربائي هجين فئة V6، يمنح الشركة مزيدا من الاستقلالية في تصنيع سياراتها.

وسيلمس عملاء أستون مارتن هذا التغيير في المستقبل، ضمن موديلات هي DB11 وDBX وموديل Vantage والتي كانت تطرحها أستون مارتن في السابق بمحركات مرسيدس AMG V8 العاملة بالوقود التقليدي.