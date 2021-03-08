بورش تستثمر ما يعادل 314 مليون ريال في ريماك الكرواتية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بورش عن رفع حصتها في أسهم علامة ريماك الكرواتية إلى 24% بعد استثمار جديد بقيمة 83.2 مليون دولار (314 مليون ريال).

وقد بدأت بورش بالاستثمار في ريماك في 2018 مع استحواذها آنذاك على حصة 10% من أسهم صانعة السيارات الكهربائية الخارقة، قبل رفع حصتها في سبتمبر 2019 إلى 15.5%.

وقالت بورش في بيان صحفي إن ريماك ستصبح مورداً من الدرجة الأولى للعلامة الألمانية في المستقبل، ما يشير إلى تعاون وثيق في مجال التقنيات الكهربائية الرياضية بين الشركتين.

وتستعد ريماك لطرح موديل C-Two الإنتاجي الجديد بأربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية تتعدى 1900 حصان وتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في أقل من ثانيتين.