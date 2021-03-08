جنوب السودان تكرر نفطها محليا لأول مرة.. "جوبا" تحتفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتصاد نائب رئيس الشركة الوطنية لـ"الخليج 365": سنطرح إنتاجنا بالأسواق

بدأت دولة جنوب السودان تكرير نفطها الخام عبر مصفاة "بانتيو" بولاية الوحدة للمرة الأولى منذ استقلالها عن السودان في عام 2011.

ووصلت العاصمة جوبا أولى شحنات الوقود الذي سيتم استخدامه في توليد الكهرباء.



وقال المهندس ياك ملونق نائب رئيس الشركة الوطنية للبترول والغاز بجنوب السودان "نايل بيت" لـ"الخليج 365" اليوم بجوبا: "إن وصول الشحنة الأولى من الوقود المنتج محليا والذي سيتم استخدامه في توليد الكهرباء من محطة جوبا للتوليد الحراري يعتبر خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني".

وأضاف قائلا: "إن وصول هذه الشحنة الأولى من الوقود يعني أننا بدأنا في طرح إنتاجنا المحلي في الأسواق، كما يأتي هذا كمساهمة للشركة الوطنية في تخفيف معاناة المواطنين في جنوب السودان".

من جهته، قال جيمس لوتيكا نائب رئيس مجموعة "صافينات" التي تضم الشركة الوطنية وبعض الشركاء الروس في مشروع المصفاة إنهم ينتجون في المرحلة الأولى 3000 برميل يوميا، وستتم زيادة الإنتاج اليومي ليصل إلى 10 آلاف برميل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

أضاف لوتيكا: "جنوب السودان تخطط حاليا لإنشاء أربع مصافي جديدة في الفترة المقبلة في فلوج وسارجاث وموقعين آخرين لم يتم تحديدهما بعد".

وتعتمد دولة جنوب السودان في تسيير ميزانيتها على إنتاج البترول بنسبة 95%، بسبب عدم الاهتمام بتنمية القطاعات الأخرى كالزراعة والتعدين والموارد غير البترولية.

ويتوقع أن تقوم جنوب السودان بعد إنشاء مصفاة بانتيو بتوفير حاجتها المحلية من الوقود ومشتقات النفط الأخرى التي كان يتم استيرادها من دول من دول الجوار الإقليمي، كما ستبدأ جوبا في تصدير إنتاجها المحلي للسودان، كينيا ويوغندا في القريب العاجل.