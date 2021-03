كاديلاك XT6 تحصل على تعديلات ليموزين فاخرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت كاديلاك XT6 على إصدار “الليموزين الرئاسية” الفاخر المعدل من شركة S&S Coach الأمريكية لزيادة مساحة المقصورة والصندوق الخلفي.

ورغم اسم الإصدار “الرئاسي” إلا أن السيارة في الواقع مصنوعة لشركة Chiles Laman لخدمات الدفن وحرق جثث الموتى في ولاية أوهايو.

ولم تكتف الشركة المعدلة بإضافة صفوف جديدة للمقاعد، بل أضافت أبواباً جديدة كذلك لتسهيل الدخول والخروج لركاب الصف الثالث.. والنتيجة العامة هي كاديلاك ليموزين أنيقة ومناسبة لأدوار عديدة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin