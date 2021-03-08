"أو إكس وان".. دراجة كهربائية جديدة ينبض داخلها محرك خارق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "أو إكس موتورسايكلز" (Ox Motorcycles) عن إطلاق دراجتها الكهربائية Ox One الجديدة في الصيف المقبل بسعر يبدأ من 5200 يورو.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن الدراجة Ox One الجديدة ينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 8 كيلووات مركب على صرة المحور الخلفي، يصل بها إلى السرعة القصوى 110 كلم/س.



ويعتمد النظام على وحدة بطاريات 70 فولت/20 أمبير ساعة، تمنح الدراجة القدرة على بلوغ مدى السير 100 كلم. وتتم عملية إعادة شحنها في ساعتين متصلة بالمقابس العادية.

وتتمتع الدراجة، التي تزن 140 كجم، بمظهر موديلات Café Racer الأنيقة والمقعد المنبسط بتصميم نحيف، والاعتماد على تقنية ليد في الإضاءة والكشاف.

وتعتمد الدراجة على إطار أنبوبي من الفولاذ وساق نبض Stereo، مع مكابح فائقة على العجلتين، والمدعمة بنظام CBS.

وتشتمل قمرة الدراجة على شاشة TFT مع خاصية دمج الهواتف الذكية، للاستفادة من نظام الملاحة والتنبيهات.