إطلاله جديدة لـ"هيونداي i30 N".. موديل الراليات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت سيارة “هيونداي i30 N ” الحديثة على ترقية جديدة لتنضم إلى عائلة السيارات الرياضية.

وقدمت شركة "بريور ديزاين" تعديلات تصميمية لسيارة هيونداي i30 N لتكسوها بثوب رياضي مستوحى من موديلات الرالي.



وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن مدمجة هيونداي الجديدة تتمتع بطلة رياضية من خلال العناصر والمكونات الخارجية المصنوعة من مادة مركبة من الألياف الزجاجية.





وتتميز السيارة المعدلة من خلال الأسبويلر الأمامي والإطار الأمامي، وتوسعة الرفارف في الأمام والخلف، والناشر والأسبويلر الخلفي.

التصميم الخارجي

وحصل التصميم الخارجي للسيارة على تحديثات، حيث تم تحسينها لتعمل على تبريد أكثر كفاءة للمحرك، كما زاد على التصميم بدمج شعار “N” عليها وعلى أغطية العجلات أيضاً، واشتملت زوايا المصد الخارجية على ستائر هوائية لتعمل على تحسين تدفق الهواء داخل السيارة، وتقليل اضطراب العجلات، وتم تجهيز السيارة بمصابيح “LED” جديدة ومصابيح نهارية على شكل حرف “V”.

جاء الإصدار الهاتشباك من السيارة بتصميم محدث للجزء الخلفي، فقد حصلت المؤخرة عل جناح تم دمج أضواء الفرامل فيه، وهو يخلق قوة ضاغطة سفلية تزيد من ثبات المؤخرة، وتم أيضًا تحديث المصابيح الخلفية وأصبحت تعمل بتقنية “LED”، وعلى جانبي الدفيوزر المستقر أسفل المؤخرة نجد فتحتي عادم كبيرتين، وتمتلك السيارة عجلات مقاس 18 بوصة.

أنظمة الأمان

كما تمت ترقية سيارة “هيونداي” الحديثة لتحصل على مزيد من أنظمة السلامة، من بينها نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي ويشمل اكتشاف المشاة، ونظام المساعدة على متابعة المسار، ونظام مساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، الذي يعمل على تنشيط الفرامل تلقائيًا، وكذلك نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الخلفي.

جدير بالذكر أن سيارة هيونداي i30 N تتوفر بقوتين، هما: 250 و 275 حصان.