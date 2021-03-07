موجز ”الخليج 365” للسيارات.. هيونداي بايون وبي إم دبليو "كابريو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

نجحت شركة إسرائيلية ناشئة في مجال التكنولوجيا، في تطوير بطارية تشحن السيارات الكهربائية في 5 دقائق فقط.

حين تُقبل على شراء سيارة جديدة يطرأ إلى ذهنك سؤال بديهي عن المواصفات الأساسية التي لا غنى عنها بالمركبة.

أعلنت شركة "إنرجيكا" الإيطالية عن تطوير نظام تحكم صوتي للدراجات النارية بالتعاون مع شركتي "سيلولارلاين" و"ألاسكوم".

كشفت هيونداي رسميا عن سيارتها بايون، الجديدة كليًّا، لتكون أصغر كروس أوفر في المجال الأوروبي.

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق النسخة الكابريو من الفئة الرابعة بسعر يبدأ من 53 ألفا و300 يورو.