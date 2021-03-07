موجز ”الخليج 365” للسياحة.. الوجهات "المهمشة" وعجائب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

بالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها "السياحة والسفر" في زمن كورونا، فإن هناك بعض التحولات غير المتوقعة التي شهدها قطاع الطيران.

تسير شركة مصر للطيران، الأحد 7 مارس 2021، نحو 41 رحلة دولية وداخلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

بثت قبرص خبرا سارا للبريطانيين الذين تم تطعيمهم، وذلك بالسماح بدخول البلاد دون قيود اعتبارا من مايو/أيار المقبل.

عزمت إيطاليا على إعادة رونقها السياحي بطرق مبتكرة لتجاوز عصر جائحة كورونا التي ضربت العالم.

في خضم جائحة كورونا التي عصفت بقطاع السفر والطيران حول العالم تسعى بعض الشركات إلى النجاة عبر إطلاق خدمات جديدة.