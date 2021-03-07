تعرف على عدد السيارات التي تم تحطيمها بأفلام فاست آند فيوريس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تطورت سلسلة أفلام فاست آند فيوريس مع زيادة شعبيتها عاماً بعد عام، لتزداد ميزانية كل فيلم وتُصبح الأعمال المثيرة أكثر شراسة وجرأة، مما أدى إلى تدمير مئات السيارات أثناء تصويرها.

والسؤال الآن، كم سيارة تحطمت طوال تاريخ السلسلة التي بدأت قبل 20 عاماً؟ يُجيب كريج ليبرمان، والذي عمل كمستشار تقني لأول فيلمين من السلسلة أنه يتم صنع إصدارات متعددة من نفس السيارة لأغراض مختلفة في أفلام هوليوود، حيث تكون بعضها مخصصة للأبطال، وأخرى مصممة ليتم تحطيمها، وتكون الأخيرة عادة سيارات خردة أو أعيد بناؤها باستخدام أجزاء من سيارات خردة.

على سبيل المثال، تم بناء دودج تشالنجر في فيلم فاست آند فيوريس 2 من ثلاث سيارات خردة، وبالمثل، تم بناء شيفروليه كامارو في نفس الفيلم من عدة سيارات خردة، بينما تحطمت سيارة دودج تشارجر 1970 حقيقية في الفيلم وتم بيعها في مزاد لهواة الجمع وتم ترميمها بعد ذلك.

أما بالنسبة لعدد السيارات التي تم تدميرها أثناء تصوير أفلام السلسلة حتى الفيلم السابع فهي كالتالي:

الجزء الأول 78 سيارة

الجزء الثاني 130 سيارة

الجزء الثالث 249 سيارة

الجزء الرابع 190 سيارة

الجزء الخامس 260 سيارة

الجزء السادس 350 سيارة

الجزء السابع 230 سيارة

أي أن عددهم الإجمالي 1487 سيارة، ولا تشتمل على السيارات المحطمة في أفلام Fate Of The Furious، أو Hobbs & Shaw، ولحسن الحظ، لم تكن أي من هذه السيارات نادرة، ووفقاً لأحدث إعلانات الفيلم، فإن الجزء التاسع من السلسلة قد يكسر الرقم القياسي للسيارات المدمرة فيه.