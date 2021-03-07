مفاجأة.. التحكم في الدراجة النارية أصبح بصوتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "إنرجيكا" الإيطالية عن تطوير نظام تحكم صوتي للدراجات النارية بالتعاون مع شركتي "سيلولارلاين" و"ألاسكوم".

وأوضحت الشركة الإيطالية المتخصصة في إنتاج الدراجات النارية الكهربائية أن النظام الجديد يتيح إمكانية ضبط الإعدادات في القوائم أو حتى القوائم الفرعية عن طريق الأوامر الصوتية مثل نطق الأمر الصوتي: "اضبط نظام التحكم في الجر على الدرجة 2".



وأكدت الشركة الإيطالية أن نظام التحكم الصوتي يتيح إجراء الإعدادات بسهولة، ويرفع درجة الأمان؛ نظرا لأن قائد الدراجة لن يضطر للنظر إلى الشاشة في قمرة القيادة، وينصب تركيزه باستمرار على الطريق ومتابعة حالة المرور.

وأضافت شركة إنرجيكا أن نظام التحكم الصوتي سيتيح لقائد الدراجة النارية مستقبلا إمكانية العثور على المعلومات حول الدراجة النارية بسهولة ودون تشتيت الانتباه أثناء القادة.