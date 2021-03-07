كيا تحصل على جائزة 2021 لأفضل علامة سيارات اعتمادية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – احتلت كيا المرتبة الأولى بين العلامات التُجارية في السوق الشامل من قبل مركز أبحاث جي دي باور، وذلك في دراسة تقيس اعتمادية السيارات لعام 2021، حيث تم الإبلاغ عن 97 مشكلة لكل 100 سيارة كيا.

تحقق هذا الإنجاز بفضل ثلاثة من أكثر موديلات كيا مبيعاً وهي سورينتو وسبورتاج وK5، حيث تفوقت كل منهم في فئتها الخاصة، حيث قال أحد المسؤولين في الشركة أن هذه الجائزة هي شهادة على موثوقية منتجات وسيارات الشركة حول العالم.

يُذكر أنه على مدى السنوات العديدة الماضية، جعلت كيا جودة منتجاتها هي أولويتها القصوى، وهو ما يُمكن رؤيته في طرازاتها الحالية الحائزة على الجوائز، وتسعى الشركة لترسيخ هذه الأمور والتأكيد على التزامهم بها.

يجدر بالذكر أن هذه الدراسة تقيس عدد المشكلات لكل 100 مركبة لتُصبح وحدة القياس PP100، وينبغي أن يكون عمر السيارة لم يتجاوز الثلاث سنوات في العام الماضي، مما يعني أنها ركزت على الطرازات من عام 2018.

وفي الختام، تُغطي المشاكل التي تستند إليها الدراسة ثمانية فئات رئيسية، وهي المقاعد، ونظام التكييف، وأدوات التحكم والعرض، وتجربة القيادة، والداخلية، والمحرك وناقل الحركة، والتصميم الخارجي، والصوت والاتصال والترفيه والملاحة.