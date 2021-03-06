موجز ”الخليج 365” للسيارات.. فولكسفاجن تشوق وأبرز طرازات "كونسبت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة فولكسفاجن عن طراز جديد أطلقت عليه اسم Project Trinity، بصورة تشويقية غامضة.

تعتمد شركة "فيات كرايسلر" الأمريكية الإيطالية على قسم طرازات "موبار" لطرح سيارات فائقة الأداء.

شهدت فترة السبعينيات في صناعة السيارات البريطانية طرح العديد من الموديلات التي حظيت بانتشار واسع جعلتها الأقوى في هذه الحقبة.

طرحت شركة فورد عبر تاريخها العديد من السيارات التجريبية التي تعرف باسم "كونسبت"، وهي موديلات للعرض فقط بقدرات وتصاميم تواكب المستقبل.

يتوفر بالسوق المصرية مجموعة متميزة من الماركات الصينية للسيارات، من ضمنها ماركة "بي واي دي" وماركة "جيتور".

قدمت صناعة السيارات اليابانية موديلات متميزة مثلت تحدياً قوياً للسيارات الأمريكية، بأسواق الولايات المتحدة.