مرسيدس: شاشة سيارتنا الجديدة 56 إنش “يسهل استخدامها”!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن شاشة هايبرسكرين الجديدة كلياً مقاس 56 بوصة والتي ستُستخدم لأول مرة في EQS الكهربائية بالكامل، وها هي تنشر مقطع فيديو جديد يُظهر بعض مزاياها.

للأسف تم تصوير الفيديو في الوضع الرأسي، ويُركز على موظفي مرسيدس أكثر من داخلية السيارة، لكنه يمنحنا فهماً لكيفية وصول الفريق إلى التصميم الداخلي المذهل لـ EQS.

لكن الشيء الأبرز في الفيديو، هو ما قالته خبيرة مرسيدس لتجربة المستخدم، نينا هالير: “يجب ألا تشعرك التقنيات أبداً بالتعقيد، يجب أن تكون مبتكرة ومثيرة، لكن يجب أيضاً أن تشعر بأنها مألوفة وبديهية”.

وفي الختام، إذا اتبعت مرسيدس هذه الأهداف خلال تصميم EQS، فستكون الطرز المستقبلية أكثر تقدماً لكنها سهلة الاستخدام ومريحة أيضاً، وستكون المقصورات أكثر فخامة لكنها ستظل مليئة بالتقنيات المتقدمة.

