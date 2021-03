مصمم التاهو يعمل على تصميم فورد موستنج 2023!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يُتوقع أن يتم تدشين الجيل القادم من فورد موستنج في 2023، ولا يوجد الكثير من التفاصيل المعروفة عنها حتى الآن، لكننا علمنا أن أحد المشرفين على تصميم شيفروليه تاهو وجمس يوكن وهو آيدن تشانج لي، هو المسؤول عن تصميم الجيل الجديد من سيارة العضلات.

يُذكر أن تشانج لي هو مصمم مخضرم عمل سابقاً في جنرال موتورز وفيات كرايسلر، وبالإضافة إلى عمله على تصميم شيفروليه تاهو وجمس يوكن، فهو أيضاً لعب دوراً رئيسياً في تصميم داخلية دودج تشارجر 2015، وكرايسلر باسيفيكا 2017، ومقصورة الجيل القادم من جيب جراند شيروكي.

يجدر بالذكر أيضاً أنه عمل سابقاً في فورد بين عامي 2011 و2012، وخلال هذه الفترة، كان عضواً في فريق تصميم فيستا 2017، وساهم في تصميم داخلية توروس 2016 المخصصة للسوق الصيني.

بالعودة إلى موستنج، فتقول التقارير أن الكشف عن الجيل الجديد سيكون في الربع الرابع من 2022، على أن تُطرح للبيع في العام التالي، ويُقال أنها ستحصل على نظام دفع كُلي لأول مرة، وفي الختام، تخطط الشركة لإطلاق نسخة كهربائية بالكامل من سيارة العضلات بعد عام 2028.

