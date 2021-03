“رسمياً” جيب ستكشف عن واجونير وجراند واجونير 2022 بهذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد جيب جراند واجونير للعودة لساحة المنافسة مرة أخرى بعد توقف إنتاجها في 1991، حيث ستعود كوديل 2022، وذلك في 11 مارس الجاري في حدث مباشر ستكشف فيه عن كل من واجونير وجراند واجونير.

يُذكر أن جيب قد كشفت الشركة عن فيديو تشويقي لواجهة جراند واجونير، في حين لا نتوقع أن تختلف كثيراً عن جراند واجونير الاختبارية التي كشفت عنها الشركة في سبتمبر 2020.

وبالنظر إلى الفيديو، نلاحظ أن الشبك سيكون أكبر، مع مصابيح أمامية أفقية ليد وعدسات أكبر قليلاً، مع مرايا جانبية أكبر مقارنة بالسيارة الاختبارية، لكن الظلام يحجب بقية السيارة، حتى بعد رفع مستويات الإضاءة باستخدام الفوتوشوب، لم نتمكن من تمييز أي شيء أكثر مما هو ظاهر في الفيديو.

وبالعودة إلى جراند واجونير الاختبارية، فهي طريقة الشركة في التمهيد للطراز الإنتاجي، حيث حصلت على مقصورة فسيحة تسع 7 رُكاب، وشاشات لمسية ليس من الواضح حتى الآن أيهم ستصل إلى السيارة الإنتاجية، في حين ستحصل كل من واجونير وجراند واجونير على لمسات تُميزهم عن بعضهم البعض.

وفي الختام، تشترك سيارات الاس يو في منصتها مع رام 1500، مما يجعل جيب واجونير منافساً قوياً لسيارات مثل فورد اكسبديشن وشيفروليه سوبربان، وجراند واجونير منافساً معتبراً لكل من لينكون نافيجيتور، وكاديلاك اسكاليد.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin