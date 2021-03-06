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عرض تمويل ام جي RX5 2021 من البنك الأهلي التجاري

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير العالمية، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات إم جي.

السيارة المشمولة في العرض:

  • إم جي ار اكس 5 موديل 2021

تفاصيل العرض:

أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي

  • القسط الشهري: 1052 ريال
  • الدفعة الأولى: 0% من سعر السيارة
  • الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة
  • الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
  • معدل النسبة السنوي: 9.05%

ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر

  • القسط الشهري: 1067 ريال
  • الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة
  • الدفعة الأخيرة: 20% من سعر السيارة
  • الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
  • معدل النسبة السنوي: 11.09%

الشروط والأحكام:

  • يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/3/2021 فقط لدى معارض شركة تأجير العالمية
  • يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/3/2021 فقط لدى معارض شركة تأجير العالمية
  • تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
  • هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له
  • المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن
  • تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة
  • تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة
  • البنك لا يمثل الوكيل

صورة السيارة:

*تقدم بطلبك الآن من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا )

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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