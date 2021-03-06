هل وضع السيارة على N في الزحام يضر بالمحرك؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد كثير من السائقين أن إيقاف السيارة على الوضع المحايد (N) في القير أثناء التوقف في الازدحامات والإشارات المرورية يجلب الضرر للمحرك، بينما يرى فريق أخر أن الوضع (N) يخفف من الضغط على المحرك، فما هو الاعتقاد الصحيح؟

في البداية، يجب أن نعلم أن معلومة إيقاف السيارة على الوضع المحايد (N) في الازدحامات انتشرت لاعتقاد السائقين أنها سوف تساعد على خفض استهلاك الوقود.

لكن في الحقيقة، يرى خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً، حيث أن وضعية القيادة N لن تؤثر بأي شكل على معدل استهلاك الوقود خاصة في السيارات الحديثة.

كما أكد الخبراء على أن وضع السيارة على N في الزحام لا يضر المحرك، ولا يشكل أي خطر على القير الأوتوماتيكي أو القطع الأخرى الموصولة فيه، ولا يوجد أي أدلة علمية أو دراسات تثبت ذلك، ما يجعل الأمر مجرد شائعة غير صحيحة.

ويرى الخبراء أن الطريقة الأفضل لتوفير الوقود هو إطفاء المحرك بشكل كامل وانتظار معاودة السيارات للحركة قبل تشغيله مرة أخرى، حيث أن هذا هو أفضل حل لزيادة كفاءة استهلاك الوقود، علماً أن السيارات الحديثة تفعل ذلك تلقائياً عبر نظام start-stop.