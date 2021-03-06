فولكسفاجن تنشر صورة تشويقية غامضة لسيارة الأحلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فولكسفاجن عن طراز جديد أطلقت عليه اسم Project Trinity، بصورة تشويقية غامضة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة رالف براندستاتر ،تعد هذه السيارة نقطة تبلور بشأن إستراتيجيتنا المسماة Accelerate، وهي سيارة أحلامنا البرمجية.

وقدمت الشركة وفق موقع aitnews ،من خلال الصورة المعاينة التصميمية الأولى لمشروع بناء سيارة سيدان عاملة بالكهرباء، من المتوقع أن تضع معايير جديدة من حيث المدى وسرعة الشحن والرقمنة، بالإضافة إلى القدرة على القيادة بأتمتة عالية وفقًا إلى المستوى 4 الذي يعني القيادة الذاتية.

وتمثل السيارة القادمة 3 موضوعات أساسية: منصة إلكترونية مطورة حديثًا مع أحدث البرامج، وتبسيط هيكل التوريد، والإنتاج الذكي المتصل بالشبكة بالكامل في المصنع الرئيسي في فولفسبورج.

وتم تصميم السيارة مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات القيادة الذاتية المتقدمة وأنظمة الدفع الكهربائية بعيدة المدى وتقنية الشحن السريع للبطارية.

ووفقًا لشركة فولكس فاجن، فإن الخطة هي بدء إنتاج هذه السيارة في عام 2026، كجزء من مجموعة سيارات بها عدد أقل من المتغيرات وحيث يكون كل شيء موحدًا.

ويعني ذلك أنه بدلاً من بناء نماذج متعددة من السيارة نفسها بقدرات مختلفة، فإن الشركة تبني نموذج واحد مع كل شيء مدرج، لكن يمكن الوصول إلى تلك القدرات المختلفة عند الطلب فقط.