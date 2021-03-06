أقوى 7 سيارات "موبار".. التاريخ العبقري للطراز الأمريكي الإيطالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتمد شركة "فيات كرايسلر" الأمريكية الإيطالية على قسم طرازات "موبار" لطرح سيارات فائقة الأداء.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز الموديلات التي طرحت ضمن فئة "موبار" عبر تاريخها الحافل.

ومن بين هذه الطرازات، Plymouth Hemi ‘Cuda الذي طرح عام 1970 وكان يعمل بمحرك بسعة 7 لترات V8 ينتج قوة 475 حصانا.





وشاحنة Dodge Lil’ Red Express التي طرحت عام 1978، وكانت تعمل بمحرك V8 قوي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة.





من بعده ضمت القائمة طراز Dodge-Shelby Omni GLH-S موديل عام 1986، وكان من أبرز السيارات التي طرحت ضمن فئة "موبار" وتوفر بمحرك ينتج قوة 146 حصانا.





وضمت القائمة من بعد طراز كرايسلر 300 الكلاسيكي الذي طرح ضمن فئة موبار عام 1955، وكان يعمل بمحرك HEMI خارق فئة V8 كان الأقوى في عصره، ينتج قوة 300 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 90 ميلا في الساعة خلال 16.9 ثانية.





ومن ماركة دودج، ضمت القائمة طراز Dodge Ram SRT-10 والتي طرحت بين عامي 2004 و 2006، وتوفر ضمن فئة موبار وكان يعمل بمحرك V10 ينتج قوة 500 حصان.





ومن ماركة جييب، ضمت القائمة طراز جراند شيروكي SRT وكان من أبرز السيارات التي طرحت ضمن فئة موبار موديل 2012، وتوفر بمحرك بسعة 6.4 لتر ينتج قوة 462 حصانا، فئة V8.





في ختام القائمة، جاء ضمن أبرز السيارات التي طرحت ضمن فئة موبار، طراز Dodge Viper GTS موديل عام 1996، الذي طرح بمحرك V10 بسعة 8 لترات ينتج قوة 450 حصانا.



