لعشاق السيارات البريطانية.. أسرع 10موديلات في السبعينيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت فترة السبعينيات في صناعة السيارات البريطانية طرح العديد من الموديلات التي حظيت بانتشار واسع جعلتها الأقوى في هذه الحقبة.

في تقرير بالصور، جمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أسرع السيارات البريطانية التي طرحت خلال السبعينيات، وضمت طراز لوتس "إسكلات S2"، الذي طرح عام 1975 وكانت تصل سرعته القصوى لـ 131 ميلا في الساعة.





وضمت القائمة طراز جينسين Jensen Interceptor Mk3 البريطاني، الذي طرح عام 1971 وكانت تصل سرعته القصوى لـ 133 ميلا في الساعة.





وأيضا طراز مورجان Morgan Plus 8 البريطاني، الذي طرح عام 1977 وكانت تصل سرعته القصوى لـ 138 ميلا في الساعة.





وطراز تي في آر TVR 3000S Turbo البريطاني، الذي طرح عام 1978 .





من بعده ضمت القائمة طراز جاجوار Jaguar XJ-S V12 البريطاني، الذي طرح عام 1975 وكانت تصل سرعته القصوى لـ 143 ميلا في الساعة.





وطراز آخر من جاجوار جاء ضمن القائمة، هو Jaguar E-Type S3 البريطاني، الذي طرح عام 1971 وكانت تصل سرعته القصوى لـ 148 ميلا في الساعة.





وطراز أستون مارتن Aston Martin DB6 البريطاني، الذي طرح عام 1971.

من بعده ضمت القائمة، طراز بريستول Bristol 603 Brigand Turbo البريطاني، الذي طرح عام 1976.





وطراز أستون مارتن V8 Vantage البريطاني، الذي طرح عام 1977.

في ختام القائمة، جاء ضمن أسرع السيارات البريطانية التي طرحت في حقبة السبعينيات، طراز أستون مارتن Aston Martin Bulldog البريطاني، الذي طرح عام 1979 وكانت تصل سرعته القصوى لـ 192 ميلا في الساعة.



