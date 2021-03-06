أبرز سيارات "كونسبت" طرحتها فورد.. قدرات مميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة فورد عبر تاريخها العديد من السيارات التجريبية التي تعرف باسم "كونسبت"، وهي موديلات للعرض فقط بقدرات وتصاميم تواكب المستقبل.

وعادة ما تمتلك كل ماركة سيارات مجموعة موديلات قدمتها للعرض فقط، ولم يقدر لها الطرح للبيع بالأسواق.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز موديلات الكونسبت التي طرحتها ماركة فورد الأمريكية.

وفي مقدمة القائمة طراز Indigo وطرح عام 1996، ويعمل بمحرك V12 بسعة 6.0 لتر ينتج قوة 435 حصانا.





والطراز Shelby GR-1 عام 2005، ويعمل بمحرك V10 بسعة 6.4 لتر ينتج قوة 605 أحصنة.





وضمت القائمة طراز كونسبت باسم Visos، طرحته فورد للمرة الأولى عام 2003، وكان من المقرر طرحه للأسواق بتكلفة تبدأ من 14,016 ألف دولار.





وضمت القائمة طرازGiugiaro Mustang، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 500 حصان.





وطراز آخر قدمته الماركة في حقبة الثمانينيات، Escort RS1700T سعة 1.8 لتر، ينتج قوة 300 حصان.





من بعده، ضمت القائمة، طراز GT70 Ghia، رغم عدم طرحه للأسواق، صنعت منه فورد 6 نسخ خاصة.





في ختام القائمة، جاء أبرز طراز كونسبت طرحته فورد في تاريخها، هو GT90وكان يعمل بمحرك بسعة 5.9 لتر فئة V12، ينتج قوة 720 حصانا، وظهرعام 1995.





