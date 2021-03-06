5 سيارات يابانية تحرج عمالقة الصناعة في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت صناعة السيارات اليابانية موديلات متميزة مثلت تحدياً قوياً للسيارات الأمريكية، بأسواق الولايات المتحدة.

وجمع موقع "هوت كارز" ضمن قائمة، السيارات يابانية الصنع التي نجحت في التغلب على السيارات الأمريكية الصنع في السوق الأمريكية نفسها.

وضمت القائمة طراز نيسان GTR الياباني، الذي كان له اليد العليا على حساب العديد من السيارات الأمريكية الرياضية التابعة لنفس فئته داخل السوق الأمريكية.

ويتوفر الطراز بمحرك ينتج قوة 485 حصانا بسعة 3.8 لتر، وأبرز السيارات التي تفوق عليها بالسوق الأمريكية ضمن فئته طراز كاديلام CT6-V.







وضمت القائمة، طراز تويوتا سوبرا الرياضي موديل 2019، الذي نجح في التفوق على العديد من السيارات أمريكية الصنع التابعة لنفس فئته داخل السوق الأمريكية.

وتوفر هذا الطراز بمحرك خارق بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية، وكان أبرز الموديلات الأمريكية التي تفوق عليها طراز تويوتا، طراز موستانج GT.





من بعده ضمت القائمة طراز هوندا سيفك تايب آر الرياضي موديل 2020، العامل بمحرك توربيني بسعة 2 لتر بقوة 306 أحصنة ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5 ثوان متغلبا على العديد من السيارات الأمريكية بسوق الولايات المتحدة ضمن فئته.





من بعده ضمت القائمة طراز أكيورا NSX الياباني، موديل 2017، الذي يتوفر بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 573 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان متغلبا على موديلات أمريكية بارزة ضمن فئته من ضمنها طراز دودج VIPER موديل 2015.





طراز آخر من نيسان جاء ضمن القائمة هو طراز 370z، موديل 2011، والذي حظي بشعبية كبيرة عند طرحها بالسوق الأمريكية، ونجح في التغلب على مستوى القدرات على سيارات أمريكية بارزة منها طراز شيفورليه كمارو موديل 2011.