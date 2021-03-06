صور.. أقوى موديلات تأمين سباقات السيارات في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم سباقات السيارات موديلات تعمل كسيارة دورية تأمين لا تقل في قوتها وسرعتها عن السيارات المشاركة في السباقات.

ويتلخص دور هذه السيارة في تأمين السيارات المشاركة بالسباق، والتي تحتاج للجوء للركن للصيانة، أو في حالة وقوع حادث، تنقل هذه السيارات الأطباء ورجال الإسعاف بأقصى سرعة لنجدة السائق.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أقوى سيارات تأمين السباقات من مختلف الماركات.

وتضم القائمة، طراز ألفا روميو الرياضي Alfa Romeo 4C الذي سبق له المشاركة كسيارة تأمين في سباقات FIA World Touring Car Championship عام 2014.





ويأتي ضمن القائمة، طراز أودي R8 الرياضي الخارق، الذي سبق له المشاركة كسيارة تأمين بسباقات متعددة كان من ضمنها سباقات لو مان 24 ساعة في عام 2016.





وجاء في القائمة، طراز بي إم دبليو الكهربائي BMW i8 Roadster الذي سبق له المشاركة كطراز للتأمين في سباقات "فورمولا E" المخصصة للسيارات الكهربائية.





ومن بي إم دبليو أيضا، جاء ضمن القائمة طراز M2 فائق الأداء، الذي سبق له المشاركة كطراز تأمين بسباقات السيارات ضمن منافسات سباقات MotoGP.





وأيضا، طراز بي إم دبليو M4 فائق الأداء، الذي سبق له المشاركة كسيارة تأمين في سباقات MotoGP، خلال عام 2015.





ومن ماركة شيفروليه، ضمت القائمة، طراز "كمارو" الرياضي، الذي سبق له المشاركة كطراز للتأمين في سباقات Indy 500 وعدد من سباقات السيارات بالولايات المتحدة.





ويأتي في القائمة أيضا طراز شيفروليه كورفيت، الذي يعتبر من أكثر السيارات مشاركة في السباقات المختلفة كطراز للتأمين، وكان لموديل كورفيت Z06 الرياضي مشاركة متميزة كسيارة تأمين بسباقات بارزة مثل سباق Indianapolis 500.





ومن ماركة هوندا اليابانية، جاء ضمن القائمة طراز سيفك "تايب آر"، الذي سبق له المشاركة كسيارة تأمين بسباقات الدراجات النارية Isle of Man TT.



